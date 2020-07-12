Киев, , 19:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский за первые шесть месяцев текущего года помиловал десять человек. Об этом «Украинским Новостям» сообщили в офисе главы государства.

«Указами президента Украины (Владимира Зеленского) с 1 января по 30 июня 2020 г. помиловано десять лиц (мужчины, освобожденные от дальнейшего отбывания наказания)», — сообщили в офисе украинского лидера в ответ на запрос журналистов.

Отмечается, что в прошлом году глава Украины помиловал 86 мужчин и 11 женщин.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвали президент Украины Владимира Зеленского и членов его команды уйти в отставку из-за провалов в экономике.

Читайте также: В 2019 году Зеленский помиловал почти 100 человек