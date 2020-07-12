Минск, , 19:15 — REGNUM В Белоруссии по оперативной информации, поступающей в Оперативно-аналитический центр (ОИЦ) при президенте страны, к концу июня уровень доверия Александру Лукашенко достиг 76%. Об этом на своей странице в Facebook председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

В «секретном документе», который оказался в его распоряжении, говорится, что в марте рейтинг Лукашенко стал резко падать и составлял 60%, при этом в Минске он традиционно был ниже еще на 8%.

«По оперативной информации, поступающей в ОАЦ из различных источников, к концу июня 2020 года уровень доверия главе государства достиг 76%», — написал Кривошеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа должно состоятся основное голосование на выборах президента страны. В разгар предвыборной кампании, в частности, был заключен под стражу основной соперник Александра Лукашенко на президентских выборах — Виктор Бабарико, а также его сын Эдуард Бабарико.

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