Москва, , 18:37 — REGNUM Власти Украины лишат переговорной базы процесс по урегулированию ситуации в Донбассе, если откажутся от выполнения Минских соглашений. Об этом заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности Москвы к выходу Украины из Минских договоренностей.

Представитель Кремля отметил, в данном случае «насильно мил не будешь». При это Песков добавил, что ни Берлину, ни Парижу, ни Москве не понравится «выход Украины из минского комплекса мер».

По его словам, создать новую базу в виде нового документа по урегулированию ситуации в Донбассе, если Киев выйдет из Минских соглашений, будет чрезвычайно сложно.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что пауза в переговорах по урегулировании ситуации в Донбассе, по сути, продолжается с 31 декабря 2015 года, потому что именно тогда завершились Минские соглашения.

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