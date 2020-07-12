Москва, , 18:36 — REGNUM Взгляды и пути Москвы и Киева произошли после государственного переворота на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«С этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными и мы с ними разошлись», — сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер добавил, что ухудшение отношений двух стран не связано с Крымом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться.

Глава государства подчеркнул, что у России нет никакого конфликта с Украиной — просто несколько разошлись взгляды с нынешним украинским руководством, но народ Украины останется братским на века, считает президент России.

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