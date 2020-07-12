Берлин, , 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Об этом сообщает портал DW.

Отмечается, что пока решение официально принято не было, однако в случае согласования это будет первый случай использования режима киберсанкций Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецслужбы ФРГ обнаружили, что пять лет назад в рамках какого-то расследования стало известно, что атака хакеров на бундестаг и личную почту канцлера были сделаны якобы гражданами России.

В мае МИД ФРГ проинформировал посла РФ в Берлине Сергея Нечаева, что ЕС применит «режим киберсанкций» против лиц, ответственных за нападение на бундестаг, в том числе гражданина РФ Дмитрия Бадина, которого подозревают в причастности к этому делу.