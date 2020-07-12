Киев, , 17:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и члены его команды должны уйти в отставку из-за провалов в экономике. Об этом 12 июля говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которое обнародовано на сайте политической силы.

«Зе-власть (Зеленский и члены его команды) деградировала до уровня внешней колониальной администрации, — отмечается в заявлении партии. — Единственным смыслом их правления, как и во времена Порошенко (экс-глава Украины Петр Порошенко), стала реализация указаний внешних кредиторов, обеспечение прибылей для иностранных финансовых спекулянтов, распродажа нацбогатств и разорение украинских семей».

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвали Зеленского и членов его команды сложить полномочия и уйти в отставку, пока «Зе-команда окончательно не опустошила Украину».

Напомним, 11 июля депутат Верховной рады Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — За жизнь») в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что глава Украины Владимир Зеленский до своего избрания обещал не пользоваться государственными резиденциями, но уехал на дачу в Конча-Заспу.

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