Хабаровск, , 17:02 — REGNUM Пресс-секретарь задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко опровергла информацию о своем задержании.

«Меня не арестовали пока. Я на встрече. Но на счёт обыска — не знаю. Дома не была», — сказала она журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Фургал был задержан по обвинению в организации убийств. По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей в 2004—2005 годах.

Главу региона задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области.

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