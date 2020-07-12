Вашингтон, , 16:29 — REGNUM На границе между США и Мексикой на текущий момент построено около 400 км стены. Об этом 12 июля написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Трамп и стена Иван Шилов © ИА REGNUM

«К настоящему времени мы построили 240 миль (386 км) новой стены на нашей южной границе, — написал глава Белого дома. — К концу года будет построено более 450 миль (727 км)».

Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил журналистам, что стена на границе США с Мексикой окажется «невероятно дорогостоящей», на строительство которой администрация планирует потратить от $20 млрд до $30 млрд, несмотря на имеющиеся доказательства невысокой эффективности этого барьера.

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