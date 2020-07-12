Белград, , 16:27 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил о восстановлении диалога Белграда и Приштины под покровительством Евросоюза. Об этом Вучич сообщил в своем Instagram.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Диалог под покровительством ЕС спустя 20 месяцев перерыва продолжается. Согласовали темы встречи в Брюсселе в четверг (16 июля)» — написал Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 июля в Брюсселе прошел видеосаммит по вопросу непризнанного Косова.

Во встрече приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Косово Абдулла Хоти, старший представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Борель и специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

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