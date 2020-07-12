Киев, , 16:24 — REGNUM Одной из задач назвал демонстрацию фильмов на украинском языке в Москве новый уполномоченный по защите украинского (государственного) языка Тарас Креминь. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 11 июля.

«Я думаю, что это одна из наших задач (демонстрация фильмов на украинском языке с русскими субтитрами в Москве — ИА REGNUM). И хочу сказать, что нашу классику очень хорошо знают и в России, и в мире. Довженко и «Тени забытых предков», я думаю, знают во всем мире», — заявил чиновник.

На уточняющий вопрос журналиста, когда данная задача может быть выполнена, Креминь ответил, что для начала Украине нужно «разобраться со своим медиаконтентом».

«Но думаю, что у нас огромные перспективы по возрождению украинского кинематографа, который мы наблюдаем в последние годы вместе с квотированием, с выделением достаточно неплохих средств для Государственного агентства по кинематографии, вместе с теми возможностями, которые мы открыли для украинской эстрады, украинских исполнителей», — добавил языковой омбудсмен, уйдя от конкретики, отвечая на поставленный вопрос.

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Как сообщало ИА REGNUM, Тарас Креминь был назначен на должность уполномоченного по защите государственного языка 8 июля 2020 года.