Варшава, , 16:12 — REGNUM К 12:00 (13:00) мск явка во втором туре президентских выборов в Польше составила 24,73% от общего числа избирателей. Об этом 12 июля рассказал журналистам глава государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк.

«По состоянию на 12.00 выдано 7 209 052 бюллетеня, что составляет 24,73%», — заявил он, напомнив, что всего в списки избирателей в стране внесено 29 147 064 человек.

Также глава госизбиркома Польши напомнил, что в первом туре президентских выборов на 12:00 проголосовало 24,% от общего числа имеющих право голоса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава польской государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк заявил, что в ходе второго тура выборов президента Польши наблюдается большее число нарушений в сравнении с первым.