12 июля 2020 | Время чтения 9 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:22 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение Госсовета Турции о соборе Святой Софии

Как сообщается на новостном портале Ahval News, на протяжении последних нескольких дней бурно обсуждалось превращение собора Святой Софии в мечеть для возобновления посещений верующих. Такое развитие событий привело даже к реакции со стороны США, ЕС, России и ЮНЕСКО. Точку в этой истории поставил Государственный совет Турции. Следуя требованиям руководства правящей турецкой «Партии справедливости и развития» (ПСР), Госсовет способствовал тому, что собор Святой Софии откроет свои двери в качестве мечети. 10-й Отдел Госсовета отменил решение Совета министров Турции от 24 ноября 1934 года, согласно которому собор стал музеем. Таким образом, больше нет препятствий для того, чтобы собор отныне использовался в качестве мечети, что вызвало бурную реакцию в обществе. Госсовет объяснил свое решение тем, что собор принадлежит Фонду Султана Мехмеда Завоевателя и отныне будет на службе общества в качестве мечети. Вместе с этим Госсовет подчеркнул, что в документации на право собственности собор зарегистрирован в качестве мечети, и это не подлежит изменению.

Отношения Евросоюза и Турции достигли критической точки

Согласно газете Dünya ekonomi, Германия объявила о том, что ограничения на путешествия в Турцию будут продлены до 31 августа. Вслед за этим Совет Евросоюза сделал заявление об открытии границ европейских стран, начиная с 1 июля, однако не включил в этот список Турцию. После такого разочарования руководство Турции направило в Берлин делегацию из министра иностранных дел, министра туризма и замминистра здравоохранения для проведения переговоров об отмене ограничений для Турции. В ответ на это Германия сообщила, что подумает, но и подчеркнула, что общий подход к этому вопросу всего Евросоюза также важен. Следующим ударом стало то, что гигант немецкого автопрома «Фольксваген» отменил перевод миллиардных инвестиций в Турцию. Таким образом, сложившаяся картина и последние события указывают на то, что напряжение между Турцией и Германией и Евросоюзом будет только расти, а противостояние с взаимными атаками будет только усиливаться.

Новое поле противостояния США и Турции — Кипр

Согласно порталу TR724, Вашингтон сделал заявление о том, что «во имя сохранения стабильности в Восточном Средиземноморье» будет проводиться обучение военных Кипра, что вызвало резкую реакцию Турции. Поводом для напряжения отношений между Турцией и западными странами стало проведение буровых работ по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье. Американское руководство заявило, что принято решение о проведении военных учений с участием Республики Кипр, которая является членом Евросоюза. Таким образом, США впервые выделят средства для обучения военного контингента Республики Кипр. В рамках данной программы по обучению планируется улучшить сотрудничество американской армии с офицерами дружественной страны. Ожидается, что обучение начнется в следующем году после согласования в Конгрессе США бюджета Пентагона. Турция ответила резкой критикой. Напомним, что Турция не признает Республику Кипр, которая является членом Евросоюза. В заявлении МИД Турции говорится: «Хотели бы напомнить нашему союзнику — США, что одним из принципов Евросоюза является равное отношение к обеим сторонам на острове Кипр».

Турецкая военная техника ликвидирована

Согласно Euronews, на военной авиабазе Аль-Ватия на северо-западе Ливии неизвестные боевые самолеты обстреляли военную технику Турции. Никто не взял на себя ответственность за данный инцидент, и это привлекает внимание. Заместитель министра обороны Ливии Салих Немруш сделал заявление о том, что удары были нанесены странами, которые поддерживают генерала Хафтара, в подходящее время по ним будет нанесен ответный удар, но не назвал конкретных имен. Министерство обороны Турции подтвердило случившийся инцидент и то, что некоторая военная техника получила урон. Военная авиабаза Аль-Ватия, находящаяся в 180 км от Триполи, является одной из двух баз, которые Турция планирует основать на территории Ливии. Удар был нанесен как раз в то время, когда Турция начала размещать на авиабазе свое военное оборудование, в первую очередь, боевые беспилотные летальные аппараты и системы противовоздушной обороны. Теперь же все задаются вопросом, какая страна совершила данный удар.

Острая критика в адрес Турции

Как сообщает газета Cumhuriyet, в адрес Турции прозвучала острая критика от парламентариев на заседании Европарламента, посвященного стабильности и безопасности в Средиземноморье. Европарламент стал свидетелем горячих споров, разгоревшихся в ходе заседания на тему «Стабильность и безопасность в Средиземноморье и отрицательная роль Турции». Шквал критики был направлен и на верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который обвиняется в «излишне дружелюбном к Турции отношении». Большинство парламентариев, по мнению которых в Турции действует авторитарный режим правления, выступили с призывом прекратить переговоры с официальной Анкарой относительно вступления Турции в Евросоюз и оказания финансовой помощи этой стране со стороны ЕС.

Резкая реакция Давутоглу

Как пишет газета Karar, лидер турецкой «Партии будущего» Ахмет Давутоглу резко критически высказался в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Поводом для высказываний стал вопрос, почему сейчас Давутоглу так критикует президента, ведь когда-то он был его сторонником. В ответ на это экс-премьер заметил: «Эрдоган отказался идти вместе с теми, кто за честность, нравственность, достоинство и справедливость. Вместо этого он предпочел продолжать путь вместе с теми, кто на протяжении долгих лет нападал на него, используя грязные приемы».

С-400 были протестированы в Турции против американских истребителей

Как передает портал Samanyolu Haber, существуют слухи, будто бы на авиабазе Мюртэд ВВС Турции в окрестностях Анкары были протестированы российские зенитные ракетные комплексы С-400 против американских боевых истребителей F-16 и F-4. Такое утверждение сделал, в частности, портал Fighter Jets World. Помимо того, на этом портале также сообщается, что тестирование продлится с 4 июля до 26 ноября. По мнению авторов Fighter Jets World, Турция не учла, что в ответ на подобные действия США могут применить санкции, а сами истребители способны совершать полеты на малой и большой высоте.

Германия приняла 10 тысяч беженцев

Как сообщает газета Sözcü, в рамках соглашения между Евросоюзом и Турцией касательно беженцев Германия за последние четыре года приняла 10 тысяч человек. Данные Еврокомиссии говорят о том, что согласно соглашению между Евросоюзом и Турцией с 4 апреля 2016 года до 16 марта 2020 года в Европу прибыло 26 835 беженцев, 9 967 из которых мигрировали в Германию.

Высохло озеро Меке — мировой оберег!

Согласно информации телеканала NTV, не осталось ни капли воды в вулканическом кратерном озере Меке в районе Карапынар турецкой провинции Конья. Это озеро считалось «мировым оберегом» из-за своей формы. Оно высохло в результате засухи и непродуманного сельскохозяйственного орошения. Вот уже на протяжении 26 лет фонд «TEMA» пытается препятствовать такому развитию событий. Уполномоченный представитель фонда отметил: «Люди купались и плавали в озере. Это место посещали многие виды птиц. Сейчас же от этого не осталось и следа. Мы хотим видеть не это засохшее место, а наше озеро Меке, которое было местом отдыха для людей и остановки птиц».

Пентагон продолжит собирать части F-35 в Турции

Согласно порталу Ahval News, министерство обороны США сделало заявление о том, что вопреки давлению Конгресса, их ведомство не будет исключать Турцию из цепочки боевых истребителей F-35. Как говорится в сообщении американского издания The National, один из уполномоченных представителей Пентагона в своем интервью упомянул, что ради недопущения разрыва цепочки поставок, соответствующие соглашения с Турцией были продлены до 2022 года. Сенаторы от американской «Республиканской партии» Джеймс Лэнкфорд и Томас Тиллис, а также сенаторы от «Демократической партии» Джинн Шейхин и Кристофер Ван Холлен-младший направили министру обороны США Томасу Эсперу письмо, в котором потребовали объяснений, почему Турция продолжает состоять в программе по сборке F-35, несмотря на то, что было принято решение об ее исключении.

Германия упоминает операции турецкой разведки

Как информирует портал Aktif Haber, в годовом отчете Федеральной службы защиты конституции Германии, которая является спецслужбой внутреннего назначения, отмечается, что Германия является одной из точек пристального наблюдения турецких разведок, которые следят за Рабочей партией Курдистана, движением сторонников Гюлена и оппозицией. Федеральная служба обнародовала отчет за 2019 год. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер и президент Федеральной службы защиты конституции Германии Томас Халденванг поделились информацией из 377-страничного отчета разведки во время пресс-конференции. Особенное внимание было уделено деятельности турецкой разведки в Германии. Также была дана подробная оценка относительно РПК, турецкой «Революционной народно-освободительной партии» и Националистического движения Турции. В последнее время в Национальной разведывательной организации Турции, которая описывается как «центральный элемент турецкой структуры безопасности», произошли изменения. В отчете было сказано, что есть утверждения о том, будто глава турецкой разведки Хакан Фидан наделен «широкими полномочиями» и имеет в своем подчинении 8 — 9 тысяч сотрудников. Помимо того, в отчете отмечается, что разведслужба занимается реализацией политики правительства Турции, находящегося под руководством президента Турции и правящей Партии справедливости и развития, обеспечением внутренней безопасности и сбором разведданных для подготовки политических решений.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Глава отдела прессы и информации правительства Германии Штеффен Зайберт сделал заявление в Берлине о том, что с официальной Анкарой ведутся переговоры о задержанных в Турции немецких гражданах.

58% из опрошенных респондентов подтвердили свое согласие на вакцину против коронавируса, если она будет разработана в Турции. Большинство выпускников турецких университетов считает, что вирус был распространен людьми из лаборатории в Китае.

Верховный суд Турции сокращается. Количество отделов, которое достигло за шесть лет 46, сокращено до 24. Из них половина занимается правом, а 12 — уголовными делами. Начато поэтапное уменьшение количества сотрудников до 200 человек, что составляет половину от того, что было раньше.

Турецкому спортсмену Огузкану Садеру удалось подняться в воздух на параплане в турецкой провинции Чорум на 8 часов 15 минут. Садер пролетел 296 километров из Чорума в Конью и таким образом побил рекорд.