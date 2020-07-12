Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Ученые, которые работали в одной из лабораторий в Ухане, сдались Западу и в настоящее время дают показания о происхождении коронавируса, из-за которого в мире объявлена пандемия. Об этом 12 июля сообщил экс-советник президента США по национальной безопасности Стив Бэннон, его слова приводит The Daily Mirror.

«Они еще не дают комментариев СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других институтов, которые приехали на Запад, сейчас передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая (в появлении коронавируса)», — заявил экс-советник.

Также он подчеркнул, что мировая общественность будет в шоке от полученной от сдавшихся китайских ученых информации и добавил, что Пентагон располагает убедительными доказательствами причастности Пекина к появлению SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, сбежавшая из Китая в США, выступила с утверждением, что власти Китая якобы знали о коронавирусной инфекции задолго до того, как они объявили об этом.