Ватикан, , 13:29 — REGNUM Папа Римский Франциск заявил, что он очень огорчен решением властей Турции сделать мечеть из собора Святой Софии. Об этом понтифик заявил сегодня, 12 июля.

Папа Франциск I Long Thiên

Напомним, что в Турции было отменено решение правительства страны от 1935 года о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Сразу после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что собор снова станет мечетью, как это было во времена Османской империи.

«Я думаю оСтамбуле, думаю о Святой Софии и я очень огорчен» — сказал римский первосвященник, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра вВатикане.

В православном мире это решение властей Турции восприняли крайне негативно. Но Эрдоган заявил, что любое несогласие и критика его решения — это нарушение суверенитета Турции.