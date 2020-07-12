Сеул, , 13:45 — REGNUM После смерти в Сеуле одной из известных и противоречивых фигур времен Корейский войны — генерала Пэка Сонёпа — в корейском обществе началась дискуссия о месте захоронения последнего. Об этом 12 июля сообщает южнокорейская газета The Hankyoreh.

По данным издания, в настоящее время принято решение похоронить военного на национальном кладбище Тэджона, а не на национальном кладбище Сеула, хотя при этом Национальному собранию республики была предложена поправка к Закону о национальном кладбище, которая позволит принудительно переместить гробницы прояпонских политиков, похороненных на национальных кладбищах Кореи.

При этом сразу после смерти Сонёпа в южнокорейских соцсетях возник спор о его месте захоронения, и одни считают его «отцом настоящей армии» страны и предлагают похоронить политика в Сеуле, а другие — где угодно, кроме национальных кладбищ, так как считают покойного генерала прояпонским предателем, участвовавшим в свое время на японской стороне в подавлении сил независимости.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 июля стало известно, что генерал Пэк Сонёп, являющийся одной из известных и противоречивых фигур времен Корейской войны, умер в Сеуле 10 июля на 100-м году жизни.

Напомним, генерал Пэк Сонёп в молодости был учителем школы, а затем стал лейтенантом имперской армии Маньчжоу-го (японского марионеточного государства на территории Китая) в спецподразделении Гандо (военное образование из корейцев, воевавшее на стороне Японии). После поражения Японии во Второй мировой войне вернулся на родину, где скрывался от членов коммунистической партии, которые справедливо считали его предателем. Затем вступил сначала в полицию, а потом в армию Южной Кореи и принимал участие в Корейской войне, где также участвовал в расправах над солдатами армии противника.