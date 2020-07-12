Варшава, , 12:20 — REGNUM В ходе второго тура выборов президента Польши наблюдается большее число нарушений в сравнении с первым. Об этом 12 июля сообщил журналистам глава польской государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк.

«Зафиксирован рост происшествий, связанных с выборами», — заявил он, уточнив, что к 10:00 (11:00 мск) на выборах польского президента было зафиксировано 253 нарушения, в то время, как в ходе первого тура, их на это же время было отмечено 167.

Также он рассказал, что к выявленным нарушениям относятся незаконное размещение агитационных плакатов, нарушение режима избирательной тишины и повреждение ранее размещенных плакатов.

При этом Марчиняк отметил, что польский госизбирком к настоящему времени не получал «информации о существенных проблемах во время открытия избирательных участках и начала голосования».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Польше проходит второй тур избрания на главный пост страны и в нем жители страны выбирают между действующим президентом, кандидатом от правящей парии «Право и справедливость» Анджеем Дудой и мэром Варшавы, кандидатом от оппозиционной «гражданской коалиции» Рафалом Тшасковским.