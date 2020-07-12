Киев, , 11:44 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев пообещал Российской Федерации экономическое уничтожение в случае принятия США Defence against Kremlin aggression Act (Закона о защите от кремлевской агрессии — ИА REGNUM). Об этом украинский политик 10 июля заявил в эфире программы «Все по беспределу» на канале «Апостроф TV».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В Конгрессе, как Вы возможно знаете, лежит пока что приторможенный администрацией президента Соединенных Штатов так называемый Defence against Kremlin aggression Act (Закон о защите от кремлевской агрессии — ИА REGNUM). Это просто ад будет, если он сдвинется с места и в Кремле об этом знают. Россия экономически будет уничтожена. Уничтожена просто», — пообещал депутат.

По мнению Потураева Россию не стоит сравнивать с Советским Союзом, который был великой империей.

«И это ж не Советский Союз. Они (Россия — ИА REGNUM) пыжатся, дуются, но они близко не Советский Союз. Это жалкая клептократия, которой максимум на что хватает — это бряцать, в том числе кстати устаревшим оружием и жить с нищеты своего народа, который на тридцать процентов не имеет доступа к центральному водоснабжению, у людей туалеты типа сортира на улице. Это великая страна? Это великая империя? Да ладно! Советский Союза был великой империей — страшной и жуткой. А эта — нестрашная, опасная, опасная, но нестрашная. Жалкая, клептократическая клика», — считает украинский политик.

Отметим, Никита Потураев также заявил о том, что Советский Союз победил нацистскую Германию в Великой Отечественной Войне, «вымостив путь к победе» трупами собственных солдат.

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Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве социальной политики Украины сообщили, что уровень бедности в стране составляет 45%.