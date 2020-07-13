Остров Кунашир, Сахалинская область, , 08:35 — REGNUM Удивительно, но принятие поправок в Конституцию РФ, запрещающих разбазаривать российскую территорию, почти не умерило пыл наших японских «друзей и партнеров». Почему российская попытка «дружить экономически» воспринимается в Японии как готовность отдать Курилы, рассказывает ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Для японских проправительственных политологов, так же, как и для японских политиков, выражение «совместная экономическая деятельность на Курилах» давно стало эвфемизмом, за которым скрывается стратегия плавного захвата российских Курильских островов. Предполагается последовательность инвестиций, при которых в культурном и техническом плане российские острова перестанут отличаться от территории Японии. Там, небось, придет время доминирования японского языка, а за ним, глядишь, и законодательство подтянется. А потом и российскую принадлежность отменить будет несложно.

В таком ключе рассуждают не какие-нибудь маргиналы-реваншисты, но вполне серьезные эксперты и политики в Японии. Так что благодушное настроение с российской стороны, мол, «на Курилах будем экономически дружить для общей пользы» надо бы сбалансировать со стороны здоровой подозрительности. Сначала пусть все согласятся, что Курилы навсегда российские, а там и про экономику поговорим.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «"Совместное хозяйствование» с японцами на Курилах все еще возможно?».