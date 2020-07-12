Киев, , 12:15 — REGNUM Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, рассуждая о победе советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной Войне, заявил, что победа «каждый раз выглядит по разному» и воевать можно «по-разному». Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Все по беспределу» на канале «Апостроф TV».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Победа каждый раз выглядит по разному. Может быть победа там на руинах Берлина с потерянными 36 миллионами советских граждан. Может быть такая победа. Может быть победа, которую праздновали восьмого мая американцы и британцы, которые потеряли там совокупно на европейском театре военных действий, если я не ошибаюсь, может там тысяч триста… По разному можно воевать. И по разному воевали», — отметил политик.

Потураев также обвинил Советский Союз в гибели собственных солдат в войне с гитлеровской Германией, которая напала на СССР.

«Можно путь к победе вымащивать трупами собственных солдат, я извините, внук фронтовика. Дед прошел всю войну с июня 41-го по май 41-го. Его полк еще нес потери 12 мая. Не 9-го (мая — ИА REGNUM) для них закончилась война, а западнее Праги еще 12 мая в лесах там под Прагой. Поэтому я очень хорошо знаю, что такое война не с российских пропагандистских каналов, не с российских пропагандистских фильмов», — заключил депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что во время Великой Отечественной Войны жители Украинской ССР воевали за «чужие интересы».