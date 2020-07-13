Москва, , 06:02 — REGNUM Одна из поправок в Конституцию РФ, голосование за которые состоялось недавно, напоминает давнишний «демократический централизм», лежавший в основе советской государственности. Сможет ли развитие системы публичной власти и органов самоуправления органично улучшить российскую внутриполитическую жизнь, рассматривает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Голосование по поправкам в Конституцию Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории», так звучит поправка о публичной власти, не раскрывая полностью этого термина, но давая на него интересный «маячок». Действительно, глупо, предположим, решать проблемы наличия гвоздей в том или ином поселке городского типа на уровне верховного руководства страной. Как и командование Вооруженными силами не стоит разбрасывать по городам и весям.

Значит, здоровый баланс в этой области или идеал «демократического централизма», как он грезился в СССР, должен заставить работать каждый управленческий уровень в соответствии с его предназначением. Четко выполнять команды из центра и быть подотчетным, в том числе и выборно, гражданам, которые проживают в данном регионе. Но достаточно ли этого принципа или есть в советском опыте скрытые опасности?

Читайте подробности в статье Андрея Маленького «Публичная власть в России: реновация, снос или Гуляй-поле?».