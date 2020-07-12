Тбилиси, , 10:02 — REGNUM МИД Грузии распространил специальное заявление, в котором категорически осудил ранение и задержание гражданина Грузии «российскими оккупантскими силами» и расценил эти действия России как «очередную опасную провокацию, нацеленную на обострение и дестабилизацию ситуации на месте во время пандемии коронавируса».

Грузинское внешнеполитическое ведомство напоминает России, что открытие огня «по мирному местному населению» является грубым нарушением подписанного при посредничестве Евросоюза 12 августа 2008 года соглашения о прекращении огня. По мнению грузинской стороны, Россия тем самым проявила и полное пренебрежение призывом генсека ООН к прекращению огня в глобальном масштабе в условиях пандемии.

«Подобная провокация со стороны российских оккупантских сил, которые незаконно размещены посреди территории Грузии и грубо нарушают фундаментальные права и свободы местного населения, еще раз подтверждает необходимость создания в оккупированных регионах международных механизмов безопасности», — говорится в заявлении.

МИД Грузии категорически требует от России выдачи задержанного и раненного грузинского гражданина и ещё раз призывает Россию «к выполнению соглашения от 12 августа 2008 года».

Официальный Тбилиси также обращается к мировому сообществу и просит его дать строгую оценку действиям «оккупантских сил» и принять срочные меры по пресечению «провокаций» против грузинского государства.

По информации грузинской стороны, 33-летний гражданин Грузии, житель села Квемочала Заза Гахеладзе был задержан представителями «оккупантских сил» у «линии оккупации», где, как заявляют его односельчане, собирал грибы. О случившемся Грузия уже сообщила миссии наблюдателей Евросоюза.