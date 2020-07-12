Сухум, , 09:55 — REGNUM Девять кандидатов принимают участие в довыборах в парламент Абхазии, проходящих 12 июля в республике.

Карта-флаг Абхазии Fry1989

При этом ранее сообщалось, что довыборы будут проведены в Кындыгском избирательном округе №31, Гудаутском избирательном округе №18, Бзыпском избирательном округе №10 и Отхарском избирательном округе №14 — всего в четырех округах.

Также известно, что в Отхарском округе кандидатами выдвинуты Робестан Габлия и Алмасхан Барцыц, в Гудаутском — Астамур Ахба и Алхас Хагба, в Кындыгском округе — Аидар Квициния, Гарри Кокая и Джансух Адлейба, и в Бзыбском — Тамази Лейба и Тимур Бейя.

Во время повторного голосования избранным будет считаться кандидат, который наберет простое большинство голосов независимо от числа принявших в голосовании избирателей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Абхазии шестого созыва состоялись 12 марта текущего года и позднее ЦИК республики принял решение о проведении довыборов 12 июля из-за освободившихся четырех мандатов, которые ранее занимали экс-депутаты Аслан Бжания, Александр Анкваб, Дмитрий Дбар и Юрий Хагуш, перешедшие на различные посты в руководство республики.