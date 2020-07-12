Минск, 12 июля 2020, 09:47 — REGNUM В Белоруссии ведущую проекта «День в большом городе», который выходит на телеканале «Беларусь 1», Катерину Пытлеву, отстранили от эфиров после написания поста в социальной сети Facebook, об этом она написала 11 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
Отметим, 24 июня белорусская ведущая в связи с задержанием людей у магазина Symbol. by написала пост в Facebook, в котором выразила свое отношение к происходящему в стране.
Накануне, 11 июля, Пытлева отметила, что ее сняли с эфиров, несколько из которых оставались до выхода в отпуск, об увольнении никто прямо ей не говорил.
Напомним, ранее известный белорусский востоковед Никита Монич уволился из национального художественного музея после публикации поста в социальной сети.
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