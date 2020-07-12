Минск, , 09:25 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Белоруссии ответила на жалобу штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико относительно проверки порядка 200 тысяч подписей в его поддержку, которые не были приняты комиссией. Копия документа (ответ ЦИК Белоруссии) 11 июля была опубликована на официальном telegram-канале Виктора Бабарико.

Согласно ответу ЦИК Белоруссии, избирательный кодекс республики «не предусматривает механизма обжалования протоколов об установлении количества подписей избирателей».

«Количество установленных территориальными комиссиями достоверных и учтенных подписей имеет правовое значение в случае, когда их в целом по республике менее 100 тысяч, и это служит основанием для отказа Центральной комиссией в регистрации лица кандидатом в Президенты», — говорится в ответе ЦИК.

В штабе кандидата Бабарико отметили, что не согласны с трактовкой Центральной комиссии и 10 июля подали жалобу в суд Московского района Минска.

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Напомним, основной соперник Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Виктор Бабарико в разгар избирательной кампании был заключен в тюрьму вместе со своим сыном Эдуардом Бабарико. Белорусские правозащитники признали Виктора и Эдуарда Бабарико политзаключенными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что в адрес Центральной избирательной комиссии поступают угрозы.