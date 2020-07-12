Анкара, , 09:25 — REGNUM Решение о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть не будет изменено из-за мнений других государств. Об этом 12 июля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

«Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», — заявил он.

Также он отметил, что страна продолжит идти «идти верным путем — к строительству великой и сильной Турции».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля французские власти выразили свое сожаление по поводу решения Анкары о превращении храма Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, путем передачи его правлению по делам религии и открытии там исламских богослужений.

Напомним, храм Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Храм свыше тысячи лет был самым большим и одним из наиболее значимых для христиан. После захвата Константинополя Османской империей и падения Византии в 1453 году собор был переделан в мечеть, однако с 1934 года по декрету Кемаля Ататюрка — основателя современной Турции — получил статус музея и был включен в список наследия Юнеско.