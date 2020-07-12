Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Сбежавшая из Гонконга в США вирусолог Ли-Мэн Янь заявила, что власти Китайской Народной Республики якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили о нем миру. Об этом она заявила в интервью Fox News.

Янь утверждает, что еще в 2019 году она была одним из первых вирусологов в мире, который занялся изучением нового коронавируса. Она утверждает, что получила от своего научного руководителя в референтной лабораторииВсемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Лео Пуна задание изучить выборку случаев заболевания, похожих на SARS (атипичную пневмонию).

Далее она говорит, что о способности нового коронавируса передаваться от человека к человеку стало известно ещё 31 декабря 2019 года — до того как ВОЗ и власти КНР признали, что такой способ передачи возможен. Также Янь утверждает, что ее руководство проигнорировало результаты всех первых исследований. Янь подчеркивает, что соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, однако не предпринял никаких действий.

В ВОЗ однако опровергают информацию о том, что Янь, Пун и Пейрис когда-либо на них работали.

Более того, посольство США в Китае заявило, что вообще не знает кто такая Янь и является ли она вирусологом.