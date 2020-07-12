Бамако, , 06:25 — REGNUM Три человека погибли в результате уличных беспорядков в Мали, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в органах здравоохранения страны.

Сообщается, что также получили ранения не менее 74 человек. При этом, как отмечают правоохранительные органы, в столице Мали Бамако было разграблено здание Национальной Ассамблеи. Не менее шести руководителей протестных акций были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в столице Мали начались массовые беспорядки после многотысячной протестной демонстрации. Протестующие выступают за отставку президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта.

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