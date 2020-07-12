Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун по-прежнему является осужденным преступником, несмотря на помилование со стороны главы государства, заявил экс-спецпрокурор Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием по делу о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы. Его статья была опубликована газетой The Washington Post.

«Он остается осужденным преступником, и это вполне справедливо», — заявил он.

Мюллер отмечает, что расследование, неоднократно подвергавшееся критике со стороны Трампа, на самом деле было якобы профессиональным и объективным.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании своего бывшего советника Роджера Стоуна. Отмечалось, что Стоун стал жертвой лжи о якобы сговоре с Россией.

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