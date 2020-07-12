Белград, , 03:01 — REGNUM Сербская полиция задержала нескольких человек в Белграде у здания парламента после окончания протестной акции, сообщает портал Kurir.

По его данным, мирная протестная акция завершилась в 23:00 по местному времени (00:00 по московскому), демонстранты начали расходиться. Однако позднее появилась группа радикально настроенных граждан численностью в несколько десятков человек. Они начали провокации в отношении сотрудников полиции. В ответ полиция решила зачистить несанкционированное мероприятие и задержала несколько человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в ходе протестных акций в Белграде начались беспорядки. В результате беспорядков пострадали 14 полицейских, был задержан 71 нарушитель порядка.

Читайте ранее в этом сюжете: Во время беспорядков в Белграде пострадали 14 сотрудников полиции