Абуджа, , 02:30 — REGNUM Нигерийские силовики ликвидировали двух высокопоставленных боевиков в штате Тараба на севере страны, сообщает пресс-служба армии Нигерии.

Сообщается, что эти боевики со своими отрядами неоднократно совершали нападения на жителей штатов Бенуе и Тараба. В результате спецоперации они были ликвидированы.

«Увидев военнослужащих, вооруженные боевики открыли огонь. Военные подавили преступников шквальным огнем, убив двоих, а остальные сбежали в панике с огнестрельными ранениями», — заявил представитель вооруженных сил Нигерии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля военнослужащие армии Нигерии отбили атаку террористов из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в штате Борно. В результате боя были уничтожены 17 террористов.

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