Нью-Йорк, США, , 02:25 — REGNUM Россия воздержалась при голосовании по продлению трансграничной помощи Сирии в Совете Безопасности ООН из-за недовольства процессом подготовки резолюции Германией и Бельгией, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ в организации Дмитрий Полянский.

«Мы воздержались при голосовании по резолюции о продлении трансграничного механизма поставок гуманитарной помощи Сирии, так как мы разочарованы тем, как авторы резолюции осуществляли процесс ее согласования», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совбез ООН дважды проголосовал против резолюций, предложенных Россией по пограничным переходам на границе между Турцией и Сирией для доставки гуманитарных грузов. Москва предлагала оставить только один КПП, однако эта инициатива не нашла поддержки в Совете Безопасности ООН, где посчитали это количество пропускных пунктов недостаточным.

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