Киев, , 19:57 — REGNUM 8 июля на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки главы государства Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Обращаемся к господину президенту (Владимиру Зеленскому) с призывом соблюдать слова и подать в отставку, или признать, что … он солгал своим избирателям (за четыре дня до второго тура 18 апреля 2020 года)», — говорится в петиции.

Чтобы украинский лидер обратил внимание на документ, он должен за три месяца собрать 25 тыс. подписей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов понести ответственность за нарушение им законодательства при подаче декларации о доходах.

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