Минск, , 19:34 — REGNUM Известный востоковед Никита Монич принял решение уволиться из национального художественного музея Белоруссии после публикации сообщения в социальных сетях. Об этом 11 июля сообщают местные СМИ.

Ранее Монич опубликовал стихотворение, посвященное коллекции картин Белгазпромбанка, а также тому факту, что их приобщили к делу о хищении в особо крупном размере.

Руководство музея потребовало удалить публикацию, после того как она получила широкий общественный резонанс. Монич отказался это сделать и уволился из учреждения культуры с формулировкой «по соглашению сторон».