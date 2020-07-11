Киев, , 19:31 — REGNUM Пауза в переговорах по урегулировании ситуации в Донбассе, по сути, продолжается с 31 декабря 2015 года, потому что именно тогда завершились Минские соглашения, заявил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Минские соглашения по-украински Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом украинский чиновник заявил в интервью изданию «Главком», материал опубликован сегодня, 11 июля.

«Давайте будем реалистами. С того момента (31 декабря 2015 г.) надо было начинать что-то новое, но европейцы сказали, что надо работать дальше на Минской площадке, а они будут нам помогать. И вот так оно всё это время двигалось», — заявил Резников.

Представитель Киева считает, что давление Украины по этому вопросу уже дало определенный результат.

«Мы теперь европейцам начали объяснять, что не всё так стабильно, как раньше, но в этой нестабильности нет ничего плохого. Если мы хотим вместе всем миром дать шанс этому «Минску», то его нужно пересматривать и модернизировать», — сказал вице-премьер.

Он в очередной раз сослался на позицию канцлера Германии Ангелы Меркель, которая якобы сказала дословно, что «Минск (Минские соглашения) не высечен на камне» — а это и означает, что документ «не идеален и может быть пересмотрен».

ИА REGNUM напоминает, что последние дни официальный Киев активно педалирует тему пересмотра Минских соглашений. 9 июля Резников заявил, что Запад должен поддержать пересмотр соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку они (соглашения) уже не отражают реалии. В свою очередь 10 июля замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козак заявил, что если в ближайшее время это заявление Резникова будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.