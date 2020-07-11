Вашингтон, , 18:13 — REGNUM Находящимся в Китае гражданам США следует проявлять осторожность в связи с риском необоснованного задержания и заключения под стражу без доступа к консульской помощи. Об этом в субботу, 11 июля, говорится в сообщении Государственного департамента США.

«Проявляйте (жители США) повышенную осторожность в КНР в связи с произвольным применением местных законов в иных целях… — говорится в сообщении на сайте ведомства. — Это необоснованное принуждение может включать задержание и использование запретов на выезд».

Отмечается, что власти Китая могут якобы аргументировать данные действия «соображениями госбезопасности».

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил, что власти Китая предпримут контрмеры в ответ на введение США санкций против управления общественной безопасности КНР в Синьцзяне.

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