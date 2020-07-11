Москва, , 17:56 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью предлог, который использовали США для попытки размещения систем противоракетной обороны в Центральной Европе. Об этом 11 июля сообщается на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

«Это и сфера противоракетной обороны, в которой сейчас происходят вещи, полностью перечеркивающие и подтверждающие лживость утверждений, которые в свое время распространялись о том, что это исключительно для купирования ракетной угрозы со стороны Ирана и Северной Кореи», — отметил Лавров, выступая на виртуальной конференции «Примаковские чтения».

Напомним, система ПРО США в Восточной Европе, в частности в Чехии, была задумана с целью противодействия России, однако официальный Вашингтон утверждал, что ракеты здесь будут установлены для сдерживания Ирана и КНДР.