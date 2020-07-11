Тирана, , 17:59 — REGNUM Трагические решения и действия подрывают величайшую надежду нашего времени на мирное сосуществование религий и культур, заявил 11 июля архиепископ Тираны и всей Албании Анастасиос изданию To Vima, комментируя решение турецкого президента о превращении собора Святой Софии в мечеть.

Александр Габриэль Декан. Янычары патрулирют Смирну. 1831

«Это решение возвращает нас к темным историческим временам», — говорит архиепископ, полагая, что подобным шагом Турция, которая хочет быть на переднем крае, отбрасывает себя сильно назад.

По его убеждению, грех и ошибка — использовать «топливо» религии для освещения националистических целей и служения им. Благородная цель религии — излечивать раны и успокаивать души людей, подчеркивает архиепископ.

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