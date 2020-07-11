Рига, , 17:51 — REGNUM Власти Латвия готовы принять на территории страны часть воинского контингента США, покрыв также связанные с этим финансовые расходы. Об этом, как пишет портал Sargs. lv, сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, комментируя планы Вашингтона вывести часть воинского контингента из Германии.

«Сообщение Белого дома об известном сокращении войск США в Германии… не слишком позитивно, — сказал министр обороны Латвии. — Если мы (власти Латвии) как пограничное государство НАТО смотрим на регион Северной Европы, то в нашем понимании необходимо еще большее присутствие сил США в Европе».

По его словам, Латвия готова начать переговоры с США по данному вопросу.

«Мы готовы за это (размещение военных США на территории Латвии) и платить», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Марку Тиссену сообщил, что часть воинского контингента США, которая должна быть выведена из Германии, будет перенаправлена в Польшу.

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