Киев, , 16:56 — REGNUM Карантин на Украине, введенный властями страны, дал результаты. Об этом заявил 11 июля глава Украины Владимир Зеленский на совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств.

«Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается, — подчеркнул глава государства. — Это видно и по отчетам каждой из служб».

По его словам, жители страны прислушались к рекомендациям властей, а скоординированные действия властей были правильными.

При этом Зеленский добавил, что цифры распространения коронавируса на территории страны все еще «оставляют желать лучшего».

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) появились данные, что на Украине за прошедшие сутки было выявлено 800 новых случаев заражения коронавирусом.

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