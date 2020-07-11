Киев, 11 июля 2020, 16:56 — REGNUM Карантин на Украине, введенный властями страны, дал результаты. Об этом заявил 11 июля глава Украины Владимир Зеленский на совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств.
«Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается, — подчеркнул глава государства. — Это видно и по отчетам каждой из служб».
По его словам, жители страны прислушались к рекомендациям властей, а скоординированные действия властей были правильными.
При этом Зеленский добавил, что цифры распространения коронавируса на территории страны все еще «оставляют желать лучшего».
Как передавало ИА REGNUM, 11 июля в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) появились данные, что на Украине за прошедшие сутки было выявлено 800 новых случаев заражения коронавирусом.
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