Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что контроль над ядерным оружием является ключевым аспектом в отношениях с Россией. Об этом 11 июля сообщает The Washington Post.

«Нет ничего более важного, чем контроль над ядерным оружием», — отметил глава белого дома в интервью изданию.

Трамп подчеркнул, что руководство России совместно с Белым домом пытается выработать значительное совместное решение по данному вопросу.

Президент также подчеркнул, что несмотря на регулярные санкции в отношении Москвы, у него с главой России Владимиром Путиным сложились хорошие отношения.

Напомним, в 2010 году Россия и США подписали Договор о сокращении наступательных вооружений, срок его действия заканчивается в феврале 2021 года, но может быть продлен еще на пять лет.