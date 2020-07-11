Сеул, , 15:46 — REGNUM Генерал Пэк Сонёп, являющийся одной из известных и противоречивых фигур времен Корейской войны, умер в Сеуле 10 июля на 100-м году жизни. Об этом 11 июля сообщает южнокорейская газета The Hankyoreh.

«Генерал Пэк любил страну и военных больше, чем кто-либо другой», — заявил по этому поводу начальник штаба армии Южной Кореи Сео Вукчонг.

Также свои соболезнования родным и близким покойного выразили начальник штаба военно-морского флота Сеок Чонбу, глава католической епархии Сеула — кардинал Йом Сучжун, и посол США в республике Гарри Харрис.

Напомним, генерал Пэк Сонёп в молодости был учителем школы, а затем стал лейтенантом имперской армии Маньчжоу-го (японского марионеточного государства на территории Китая) в спецподразделении Гандо (военное образование из корейцев, воевавшее на стороне Японии). После поражения Японии во Второй мировой войне вернулся на родину, где скрывался от членов коммунистической партии, которые справедливо считали его предателем. Затем вступил сначала в полицию, а потом в армию Южной Кореи и принимал участие в Корейской войне, где также участвовал в расправах над солдатами армии противника.