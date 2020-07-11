Москва, 11 июля 2020, 15:23 — REGNUM Митрополит Волоколамский, председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион назвал решение властей Турции сделать из собора Святой Софии мечеть пощечиной, которую Анкара нанесла православной церкви. Об этом он заявил журналистам сегодня, 11 июля.
Решение властей Турции вновь превратить сбор Святой Софии в мечеть иначе как пощечиной всей православной церкви рассматривать не приходится, считает он.
Илларион напомнил, что собор Святой Софии — один из важнейших храмов-символов для православных.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому собор Святой Софии вновь может считаться мечетью, и мусульмане могут совершать в нём молитву. Любые возражения по поводу статуса объекта Эрдоган назвал нарушением суверенитета Турции.