Москва, , 15:23 — REGNUM Митрополит Волоколамский, председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион назвал решение властей Турции сделать из собора Святой Софии мечеть пощечиной, которую Анкара нанесла православной церкви. Об этом он заявил журналистам сегодня, 11 июля.

«Духовное и культурное достояние всего мира не должно становиться заложником текущей политической ситуации. Жаль, что политическая конъюнктура берёт верх над уважением к иным религиозным традициям», — сказал митрополит Илларин.

Решение властей Турции вновь превратить сбор Святой Софии в мечеть иначе как пощечиной всей православной церкви рассматривать не приходится, считает он.

Илларион напомнил, что собор Святой Софии — один из важнейших храмов-символов для православных.

«Для православных христиан Святая София — то же, что для католиков собор Святого Петра в Риме. Это храм-символ и одна из величайших христианских святынь», — добавил председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому собор Святой Софии вновь может считаться мечетью, и мусульмане могут совершать в нём молитву. Любые возражения по поводу статуса объекта Эрдоган назвал нарушением суверенитета Турции.