Хабаровск, , 14:09 — REGNUM В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой Сергея Фургала в его поддержку, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек, сообщается на сайте УМВД по Хабаровскому краю.

Хабаровчане вышли в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которого днем ранее вывезли в Москву и арестовали по обвинению в преступлениях 15-летней давности.

«Сергей Фургал имел и имеет определенную поддержку среди населения Хабаровского края. Но подобные акции проводились и в поддержку в свое время задержанного мэра Ярославля Евгения Урлашова, и ник чему не привели. Тогда это тоже сопровождалось подобными митингами, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, — Мне кажется, что силовики выбрали правильную стратегию, дали людям выразить свое мнение. Не было никаких задержаний, несмотря на то, что акции были несогласованны».

«Конечно, следует отметить, что проводить массовые мероприятия в условиях затихающей пандемии — не самое безопасное дело. Тем более. на некоторых снимках мы видим, что в митинге принимают участие люди и в масках, и без масок. Поэтому, ситуация может развиваться теперь очень по-разному. то, что люди рисковали, это безусловно», — завершил свой комментарий эксперт.

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