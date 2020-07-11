Москва, , 14:03 — REGNUM Законопроект о доступе к медицинским картам и прочим документах родственников правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Инициатива регулирует доступ к сведениям, составляющим врачебную тайну, супруги (супруга), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушек, бабушек) и иных членов семьи либо иных лиц, указанных в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, — по их запросу, если пациент или его законный представитель не запретил предоставлять им указанные сведения.

Минздрав наделяется полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны.

Согласно законопроекту, супруге (супругу), близким родственникам и иным членам семьи либо иным лицам, указанным в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство предоставляется возможность на получение сведений о состоянии здоровья, ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента, а также на получение отражающих состояние здоровья пациента медицинских документов (их копий) и выписок из них, в том числе в форме электронных документов.