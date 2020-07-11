Сыктывкар, , 13:47 — REGNUM Первые сто дней работы Владимира Уйба в качестве временно исполняющего обязанности главы Республики Коми были очень успешными, и стоило бы разобрать механику этого тех тактических и стратегических побед, которые оказались возможны, — считает руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

«Конечно, удалось справиться сор вспышкой коронавируса, потому ч в какой момент Коми была не то что в «красной, а в зоне «особой» тревоги, была одним из ключевых регионов по распространению коронавируса. И несколько ключевых решений, которые были приняты Владимиром Уйба, поспособствовали купированию ситуации», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Конечно, проведение голосования по поправкам к Конституции дало очень хорошие результаты. Здесь немаловажную роль сыграло и непосредственной участие в голосовании самого временно исполняющего обязанности главы региона. Он сам задавал тон, проголосовал одним из первых, и дал очень хороший результат на фоне многих арктических территорий», — подчеркнула Дарья Кислицына.

«Важная история связана со 100-летием республики. Здесь Владимир Уйба значительно сместил акценты, продемонстрировав, что это история, в первую очередь связанная с самим регионом, с «политикой малых дел», реализовав множество проектов, улучшающих жизнь региона «здесь и сейчас», — продолжила руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ.

«Эффективной была и борьба с последствиями наводнения, ведь во многих районах проходят подобные ЧП. Владимир Уйба лично посетил все пострадавшие районы, добился компенсации пострадавшим из федерального бюджета, что подчеркивает его статус хорошего федерального лоббиста. Он обратился к президенту РФ с просьбой о помощи в восстановлении размытых дорог, с последующим выделением Коми дополнительных 200 миллионов рублей. Были и отдельные яркие инициативы, типа отмены завышенных платежек за тепло в отдельных муниципалитетах, и многие вопросы, которые Владимир Уйба держит на личном контроле», — завершила свой комментарий Дарья Кислицына.

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