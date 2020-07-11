Киев, , 13:39 — REGNUM На внеочередном заседании Верховной Рады Украины, которое должно состояться 13 июля, в числе ряда законопроектов депутаты рассмотрят законопроект №3708. Об этом говорится в тексте распоряжения председателя украинского парламента Дмитрия Разумкова, опубликованного 10 июля на сайте Верховной Рады Украины.

В случае принятия данного законопроекта, должен завершиться срок действия ограничения, веденного на период карантина по COVID-19, согласно которому размер заработной платы украинских чиновников и судей ограничивается суммой в 47 230 гривен (124 864 рубля).

Согласно законопроекту №3708 (от 19 июня 2020 года) депутатам предлагается проголосовать за то, чтоб указанное ограничение действовало «не более трех месяцев со дня применения этого ограничения».

Напомним, 13 апреля депутатами Рады были приняты изменения в государственный бюджет Украины, согласно которым на период карантина по коронавирусу размер заработной платы чиновников и судей ограничен суммой в десять минимальных заработных плат (минимальная заработная плата на Украине составляет 4723 гривны или 12 486 рублей).

Отметим, если депутаты украинского парламента примут законопроект №3708, то 13 июля завершится срок действия введенного ранее ограничения.