Белград, , 13:16 — REGNUM В ночь на 11 июля в Белграде вновь произошли столкновения протестующих с полицией. Агрессивная толпа стала собираться перед зданием Скупщины вечером 10 июля.

Демонстранты начали кидать в сотрудников полиции камни и пиротехнику. Сперва полицейские не реагировали, однако вскоре начали разгонять протестующих дубинками и слезоточивым газом.

Несколько человек, в том числе полицейские, получили ранения. На площадь были вызваны кареты скорой помощи.

Полицейские смогли отогнать протестующих, однако на прилегающих улицах еще какое-то время шли столкновения демонстрантов с полицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сербии уже четвертые сутки подряд вспыхивают протесты против намерений властей ужесточить карантинные меры в стране. Протестующие требуют отставки президента Сербии Александра Вучича.

Сам Вучич пообещал разобраться с «хулиганами» Он отметил, что организаторы беспорядков большого ущерба не причинили, и призвал сограждан «не слишком беспокоиться по поводу исхода событий».