Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о смягчении приговора Роджеру Стоуну — республиканскому политтехнологу, который был признан виновным во лжи под присягой в деле о «вмешательстве России». Об этом сообщает телеканал Fox News.

Стоун был обвинен в сокрытии информации о своем общении с Джулианом Ассанджем, когда тот публиковал сообщения со взломанного сервера Клинтон на WikiLeaks. При этом дело Стоуна было чисто техническим — он не скрывал, что общался с Ассанжем, но допусти погрешность в показаниях — рассказал о живом общении с Ассанджем, но не об электронной переписке.

Тогда специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследовал это дело, спустил на Стоуна всех собак. В январе 2019 года в дом к Стоуну вломились вооруженные до зубов агенты, как будто речь шла о задержании какого-то наркобарона. Все это транслировалось в прямом эфире CNN.

Стоун получил 40 месяцев тюрьмы. Сам он заявлял, что в виду возраста и состояния здоровья он вряд ли сможет выжить в тюрьме.

Трамп смог лишь частично помиловать Стоуна — политехнологу отменили сам тюремный срок, но судимость у него осталась.