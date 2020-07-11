Севастополь, , 12:24 — REGNUM Прием документов от кандидатов, которые собираются бороться за пост губернатора Севастополя, завершен городским избиркомом, всего на данных выборах будет участвовать восемь претендентов. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба городской избирательной комиссии.

Указывается, что в число представивших документы кандидатов входят нынешний временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев (выдвинут отделением «Единой России» города), вице-спикер законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев (выдвинут партией ЛДПР), Александр Романович (выдвинут «Справедливой Россией»), Роман Кияшко (выдвинут КПРФ), Иван Соловьев (выдвинут партией «Народ против коррупции»), Иван Ермаков (выдвинут партией «Патриоты России»), Анастасия Романенко (от Демократической партии России) и Ярослав Яковенко (от Партии Прогресса).

При этом на следующем этапе кандидаты должны предоставить в избирком в срок до 20 июля 2020 года документы на регистрацию и в течение 10 дней со дня приема таковых комиссия проверит соответствие порядка выдвижения кандидата установленным требованиям и примет решение о регистрации кандидата, либо об отказе в его регистрации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы на пост губернатора Севастополя состоятся 13 сентября текущего года.