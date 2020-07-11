Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко не собирается покидать свой пост. Сити-менеджер областного центра в настоящее время находится в отпуске. Так градоначальник прокомментировал появившуюся в ряде мессенджеров информацию о том, что он якобы находится в отпуске с последующим увольнением.

«Увольняться — этого в планах нет, слишком много идей и проектов по развитию донской столицы, которые я надеюсь мы вместе с ростовчанами и реализуем», — отметил градоначальник.

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Логвиненко был избран на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону решением депутатов Ростовской городской думы 22 октября 2019 года. При этом он с апреля 2019 года исполнял обязанности градоначальника, так как прежний глава администарции Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв досрочно ушёл в отставку.

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